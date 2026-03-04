Conseil des ministres : les nominations clés de Bassirou Diomaye Faye dans les ministères de la Santé, de l’Énergie et des Affaires étrangères

XALIMANEWS: Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à plusieurs nominations au sein de différents ministères stratégiques.

Ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur

• Papa Mada Ndour, Chancelier des Affaires étrangères, est nommé Ambassadeur, Secrétaire exécutif du Secrétariat permanent sénégalo-gambien, en remplacement de El Hadji Ibou Boye, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines

• Joseph Sambesene Diatta, précédemment Président du Conseil d’Administration de Société des Pétroles du Sénégal, est nommé Président du Conseil d’Administration du Réseau gazier du Sénégal SA (RGS SA), en remplacement d’Alexandre Ngom ;

• Tidjani Niass, ingénieur pétrolier, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN HOLDING), en remplacement de Joseph Sambesene Diatta.

Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique

• Emmanuel Diedhiou, Administrateur civil principal, est nommé Secrétaire général de l’Agence nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ), poste vacant ;

• Cheikhna Saad-Bouh Seck, Instituteur principal, est nommé Président du Conseil d’Orientation du Programme de Formation École-Entreprise (PF2E), en remplacement de Mamadou Mbathie.

Ministère des Infrastructures

• Pape Gora Camara, titulaire d’un Master en Planification et Gestion de projets, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Équipement.

Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme

• Ndéné Ndao, Administrateur civil, est nommé Directeur de la Réglementation touristique, en remplacement de Ndèye Awa Badji.

Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique

Plusieurs nominations ont été enregistrées à la tête des Conseils d’Administration des structures hospitalières :

• Amadou Djibril Diallo : PCA du Centre hospitalier Abdoul Cissé Kane des Agnams ;

• Elhadji Mbagnick Ngom : PCA du Centre hospitalier national Aristide Le Dantec ;

• Alé Badara Ba : PCA du Centre hospitalier national de Pikine ;

• Mohamed Tété Diedhiou : PCA de l’Hôpital général Idrissa Pouye de Grand-Yoff ;

• Cheikh Tacko Diop : PCA du Centre hospitalier national Matlaboul Fawzaïni de Touba ;

• Amadou Gallo Diop : PCA du Centre hospitalier national de Fann ;

• Joseph Mané : PCA du Centre hospitalier d’Enfants Albert Royer ;

• Mamadou Diouf : PCA du Centre hospitalier national d’Enfants de Diamniadio ;

• Boundia Djiba : PCA du Centre hospitalier national Dalal Jamm ;

• Algaye Ngom : PCA du Centre hospitalier national Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba ;

• Arouna Diop : PCA du Centre national d’Appareillage Orthopédique (CNAO) ;

• Mamadou Beye : PCA du Service d’Assistance Médicale d’Urgence (SAMU) ;

• Serigne Abdoul Ba : PCA du Centre hospitalier national Seydi Elhadji Malick Sy de Tivaouane.

Ces nominations traduisent une volonté de réorganisation et de renforcement de la gouvernance dans des secteurs clés comme l’énergie, l’emploi, les infrastructures et la santé.