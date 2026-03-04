Éducation : Bassirou Diomaye Faye exige la stabilité du système scolaire et l’accélération des réformes

XALIMANEWS – Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 04 mars 2026, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a placé la stabilité du système éducatif au cœur de ses priorités.

Qualifiant l’École de « pilier du pacte républicain », le Chef de l’État a insisté sur la nécessité de préserver un climat social apaisé afin d’assurer la continuité des enseignements, le bon déroulement des évaluations, examens et concours, et le renforcement de la culture du mérite.

Le Président a instruit le Gouvernement d’accélérer la mise en œuvre du Programme national de construction et de réhabilitation des établissements scolaires, tout en améliorant le cadre de vie dans les écoles publiques.

Autre orientation majeure : l’adaptation des curricula aux besoins de l’économie nationale et l’intégration accrue du numérique dans les enseignements. Les ministres en charge de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle sont appelés à intensifier les réformes dans ce sens.