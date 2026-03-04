Réseau Pape Cheikh Diallo et Cie : un arabisant, un conseiller sanitaire et un étudiant arrêtés à…

XALIMANEWS: La Brigade de Recherches (BR) de Thiès a procédé, lundi, à l’arrestation de quatre individus présentés comme des membres présumés du réseau Pape Cheikh Diallo et Cie. Parmi les personnes interpellées figurent un arabisant de 24 ans, un conseiller communautaire exerçant dans une structure sanitaire de la région, ainsi qu’un étudiant.

Un arabisant et un conseiller sanitaire dans le lot

Selon une source proche du dossier, les éléments de la BR ont mis la main sur A. Diallo, alias « Samba », âgé de 24 ans et présenté comme arabisant. Il serait lié aux activités du réseau ciblé par les enquêteurs.

Un conseiller communautaire évoluant au sein d’une structure sanitaire à Thiès figure également parmi les personnes arrêtées, de même qu’un étudiant. L’identité des autres suspects n’a pas été dévoilée pour le moment.

Une enquête en cours

Les circonstances exactes de ces arrestations n’ont pas encore été officiellement détaillées. Toutefois, cette opération s’inscrirait dans le cadre d’investigations en cours visant à démanteler un réseau présumé opérant dans la région de Thiès.

Les mis en cause devraient être présentés au procureur compétent après leur période de garde à vue, sauf nouveau développement dans l’enquête.

L’affaire, qui implique des profils issus de milieux différents, suscite déjà de nombreuses réactions dans l’opinion locale.