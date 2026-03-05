« Fusillade aux États-Unis : Ndiaga Diagne ne représente pas les Sénégalais », tranche l’ancien consul El Hadji Ndanghane Ndao

XALIMANEWS: L’ancien consul du Sénégal à New York, El Hadji Ndanghane Ndao, a réagi à la fusillade survenue le week-end dernier à Austin, impliquant un ressortissant sénégalais nommé Ndiaga Diagne. Dans une tribune, il condamne fermement cet acte tragique tout en appelant à éviter toute stigmatisation de la communauté sénégalaise vivant aux États-Unis.

D’emblée, l’ancien diplomate a exprimé sa compassion envers les victimes et leurs familles. « Nous nous inclinons devant la mémoire des victimes, présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés », écrit-il, qualifiant la fusillade d’acte profondément regrettable et condamnable.

Cependant, El Hadji Ndanghane Ndao insiste sur le fait que ce drame ne saurait être utilisé pour discréditer l’ensemble des Sénégalais établis aux États-Unis. Selon lui, l’acte commis par Ndiaga Diagne reste un geste individuel qui ne reflète en rien les valeurs culturelles et religieuses du Sénégal.

L’ancien consul rappelle que, dans la tradition sénégalaise – qu’elle soit chrétienne ou musulmane fortement marquée par l’islam confrérique – la violence n’est jamais admise comme moyen de régler une injustice. Il cite notamment les enseignements de grandes figures spirituelles telles que Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh ou encore Serigne Saliou Mbacké, qui ont toujours prôné la paix, la retenue et la résilience face aux épreuves.

Revenant sur l’histoire de la diaspora, Ndanghane Ndao souligne que l’immigration sénégalaise vers les États-Unis a véritablement commencé dans les années 1980, avant de s’intensifier dans les années 2000 et de connaître une nouvelle dynamique après la pandémie de Covid-19 entre 2020 et 2024. Les Sénégalais se sont installés dans plusieurs régions du pays, notamment à New York, Atlanta, dans le Midwest, au Texas ou encore en Californie, souvent à la recherche d’un emploi stable et d’un environnement favorable à la vie familiale.

Au fil des années, la communauté sénégalaise s’est organisée autour de dahiras et d’associations, dont l’Association des Sénégalais d’Amérique (ASA), qui jouent un rôle essentiel dans l’entraide et la solidarité. Aujourd’hui, ces regroupements existent dans presque tous les États américains, parfois jusque dans des régions éloignées comme l’Iowa, les Dakotas ou l’Alaska.

L’ancien consul met également en avant l’apport spirituel des guides religieux sénégalais qui ont accompagné cette diaspora en prêchant le respect des lois du pays d’accueil, la paix et la droiture. Cette influence a contribué à renforcer l’image positive de la communauté, illustrée notamment par la célébration annuelle de la Journée Cheikh Ahmadou Bamba, organisée chaque 28 juillet à New York.

Selon lui, de nombreux Sénégalais participent activement à la vie économique et sociale américaine : certains sont universitaires dans de prestigieuses institutions, d’autres occupent des postes de responsabilité dans la finance, tandis que plusieurs se distinguent par leurs actions sociales et communautaires.

El Hadji Ndanghane Ndao rappelle également un exemple marquant : en 2010, un Sénégalais du nom d’Aliou Niass avait signalé une voiture piégée à Times Square, contribuant ainsi à déjouer une tentative d’attentat. Cet acte avait été salué par les autorités américaines et avait suscité une grande fierté au sein de la communauté.

Face aux difficultés et aux drames vécus par certains compatriotes aux États-Unis, la diaspora sénégalaise a toujours privilégié la voie de la justice et du dialogue avec les autorités, souligne l’ancien consul. Même dans les moments de grande douleur, elle a fait preuve de retenue et de confiance dans les institutions américaines.

Pour Ndanghane Ndao, la présence sénégalaise aux États-Unis est avant tout caractérisée par le travail, la solidarité et le respect des lois. « Ndiaga Diagne ne parle pas en notre nom et porte seul la responsabilité de son geste », affirme-t-il, estimant que cet acte isolé ne saurait définir une communauté qui contribue positivement à la société américaine.

Il conclut en rappelant que les Sénégalais vivant aux États-Unis restent attachés aux valeurs de paix, de justice et de responsabilité, qui constituent le socle de leur présence dans ce pays.