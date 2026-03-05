Camberene II : accusé d’avoir violé sa belle-fille de 18 ans, un homme de 50 ans arrêté

XALIMANEWS: Une affaire de violences sexuelles présumées au sein d’une même famille a récemment conduit à l’arrestation d’un homme de 50 ans à Cambérène II, selon Libération. Le suspect, identifié sous le nom de Moussa Fall, est accusé d’avoir violé sa belle-fille âgée de 18 ans.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les faits ne seraient pas récents. La jeune victime affirme que les agressions auraient commencé il y a plusieurs années, alors qu’elle était encore mineure. L’affaire aurait finalement éclaté à la suite d’une grossesse qui aurait attiré l’attention de l’entourage familial.

Les enquêteurs auraient également intercepté des messages compromettants envoyés par le suspect à la jeune femme. Ces échanges pourraient constituer des éléments importants dans le cadre de la procédure judiciaire en cours.

Lors de son interpellation, le mis en cause aurait nié les accusations portées contre lui, affirmant être innocent des faits qui lui sont reprochés. L’enquête devra désormais déterminer les circonstances exactes de cette affaire et établir les responsabilités éventuelles