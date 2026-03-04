Souveraineté alimentaire : l’élevage au cœur de la stratégie nationale

XALIMANEWS – Le sous-secteur de l’élevage et des productions animales a occupé une place stratégique lors du Conseil des ministres présidé par Bassirou Diomaye Faye.

Considéré comme un levier majeur de souveraineté alimentaire, l’élevage devra faire l’objet d’une modernisation accélérée. Le Chef de l’État a demandé l’intensification des actions visant l’autosuffisance en viande et la mise en place de coopératives communautaires.

Il a également instruit le Gouvernement d’opérationnaliser un Fonds national de Développement de l’Élevage, destiné à mobiliser des ressources endogènes issues des filières du secteur.

Par ailleurs, une modernisation du système de gestion des abattoirs, marchés à bétail et infrastructures pastorales est annoncée. Le Président a aussi insisté sur la lutte contre le vol de bétail et le renforcement des écoles et centres de formation spécialisés.