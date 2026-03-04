Actualites

Souveraineté alimentaire : l’élevage au cœur de la stratégie nationale

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS – Le sous-secteur de l’élevage et des productions animales a occupé une place stratégique lors du Conseil des ministres présidé par Bassirou Diomaye Faye.

Considéré comme un levier majeur de souveraineté alimentaire, l’élevage devra faire l’objet d’une modernisation accélérée. Le Chef de l’État a demandé l’intensification des actions visant l’autosuffisance en viande et la mise en place de coopératives communautaires.

Il a également instruit le Gouvernement d’opérationnaliser un Fonds national de Développement de l’Élevage, destiné à mobiliser des ressources endogènes issues des filières du secteur.

Par ailleurs, une modernisation du système de gestion des abattoirs, marchés à bétail et infrastructures pastorales est annoncée. Le Président a aussi insisté sur la lutte contre le vol de bétail et le renforcement des écoles et centres de formation spécialisés.

DEPECHES

Éducation : Bassirou Diomaye Faye exige la stabilité du système scolaire et l’accélération des réformes
Conseil des ministres : les nominations clés de Bassirou Diomaye Faye dans les ministères de la Santé, de l’Énergie et des Affaires étrangères
Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 04 mars 2026
Extradition partielle : Madiambal Diagne promet un recours en cassation et se dit serein
Share This Article
Previous Article Éducation : Bassirou Diomaye Faye exige la stabilité du système scolaire et l’accélération des réformes
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Assemblée nationale : Guy Marius Sagna questionne Alioune Sall sur les 3,071 milliards FCFA de La Poste

A la UneActualites

Produits pétroliers au Sénégal : le gouvernement Sonko anticipe une hausse des prix liée à la guerre au Moyen-Orient

Actualites

Régulation des contenus en ligne : le Sénégal renforce son arsenal juridique avec le CNRM

Actualites

Le FONGIP rapproche le financement des entrepreneurs dans les régions

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

A la Une Sports

Marche à Dakar et Rufisque pour la libération de 18 supporters sénégalais détenus au Maroc

Basket

Défaite face à la Côte d’Ivoire : Desagana Diop pointe « un cruel manque de réussite »

Sports

Basket – Mondial FIBA 2027 : les Lions lancent leur campagne à Dakar face à la Côte d’Ivoire