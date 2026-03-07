Assemblée générale Diomaye Président : révélations et surprises politiques

XALIMANEWS: L’Assemblée générale de la coalition du Président Bassirou Diomaye Faye se tient aujourd’hui à l’hôtel King Fahd de Dakar pour la clôture de ses travaux. Selon les informations de Xalima, cette rencontre pourrait réserver des surprises de taille, avec la présence de membres de Pastef et de l’opposition qui, jusque-là, semblaient éloignés de la majorité.

Cette Assemblée générale n’est pas un simple rendez-vous protocolaire. Elle intervient à un moment charnière de la vie politique sénégalaise, marqué par des tensions internes et des enjeux importants pour l’avenir de la coalition et du gouvernement. La présence du Président Diomaye souligne sa volonté de resserrer les rangs et de réaffirmer son autorité face aux défis qui secouent l’appareil d’État.

Selon Dr Aminata Touré, figure emblématique de la coalition, ce déplacement témoigne de l’importance que le Président accorde aux délibérations de l’Assemblée. Les échanges devraient permettre de définir la feuille de route de la majorité pour les mois à venir, en consolidant les alliances locales et parlementaires et en préparant la présidentielle de 2029.

Les surprises annoncées par Xalima pourraient transformer la dynamique politique de la coalition. Plusieurs personnalités politiques, dont certaines venues de l’opposition, ont confirmé leur soutien au Président Diomaye. Ces présences inattendues renforcent le message de cohésion et d’ouverture, et pourraient influencer les équilibres politiques au Sénégal dans les prochains mois.

En résumé, cette Assemblée générale de la coalition Diomaye Président s’annonce comme un moment stratégique et symbolique. Entre consolidation des alliances, surprises politiques et préparation des échéances électorales, le rendez-vous d’aujourd’hui pourrait redéfinir les contours de la majorité et montrer la capacité du Président à fédérer au-delà des lignes partisanes