Macky Sall à l’ONU : Alassane Ouattara cherche le soutien de Bassirou Diomaye Faye

XALIMANEWS – La candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’ONU suscite de nouvelles manœuvres diplomatiques.

Selon Confidentiel Afrique, le président ivoirien Alassane Ouattara multiplie les initiatives pour convaincre son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye d’apporter le soutien officiel de Dakar à cette candidature.

Ces démarches interviennent dans un contexte politique encore marqué par les tensions entre l’ancien régime et le pouvoir actuel, rendant les négociations particulièrement sensibles.

La diplomatie africaine suit de près ces interactions, alors que le poste de Secrétaire général de l’ONU reste stratégique pour l’influence internationale du continent