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Dialogue politique : Sonko reçoit la coalition APTE et annonce un Conseil national décisif de PASTEF

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XALIMANEWS: Le Premier ministre et leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, a annoncé avoir reçu, ce samedi après-midi à huis clos, les responsables de la coalition APTE pour une séance d’échanges jugée constructive.

Selon le chef du gouvernement, les discussions avec les leaders de cette coalition se sont déroulées dans un climat jugé « fructueux » et ont permis d’aborder plusieurs questions d’intérêt politique.

« Cet après-midi, à huis clos, j’ai reçu et longuement échangé avec les leaders de la coalition APTE. Les discussions ont été fructueuses et résolument constructives », a écrit M. Sonko dans une publication sur ses réseaux sociaux.

Cette rencontre s’inscrit dans un contexte de recomposition et de consolidation des alliances politiques au Sénégal, alors que la majorité au pouvoir poursuit ses concertations avec différentes forces politiques.

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Dans la foulée de cette réunion, Ousmane Sonko a également annoncé la tenue, ce dimanche, d’une réunion du Conseil national de PASTEF qu’il présidera personnellement.

« Demain, le Conseil national de PASTEF se réunira sous ma présidence. Le rouleau est en marche ! », a-t-il déclaré, laissant entendre une nouvelle dynamique politique au sein de sa formation.

Cette succession de rencontres politiques pourrait annoncer de nouvelles orientations stratégiques pour le parti au pouvoir et ses partenaires.

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