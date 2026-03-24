Le TAS saisi: le Sénégal contre-attaque après le vol du sacre

XALIMANEWS: Le Sénégal a décidé de passer à l’offensive sur le terrain juridique après la destitution de son titre continental. Les Lions de la Teranga ont ainsi saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS), dans l’optique de contester cette décision et défendre les intérêts du football sénégalais.

Cette démarche marque une étape importante dans ce dossier sensible, où les autorités sportives sénégalaises privilégient une approche réfléchie et stratégique. Au sein de la Fédération sénégalaise de football (FSF), le ton est donné : il s’agit d’agir avec calme et lucidité, loin de toute réaction émotionnelle.

Membre du comité exécutif de la FSF, Moussa Mbaye a d’ailleurs tenu à clarifier la position de l’instance. Selon lui, une procédure est bien en cours et il invite l’opinion publique à faire preuve de patience face aux nombreuses informations qui circulent, parfois erronées. Il insiste sur le fait que seules les communications officielles de la fédération feront foi dans ce dossier.

Dans cette bataille juridique, le Sénégal s’appuie sur un avocat expérimenté, déjà impliqué dans des affaires similaires devant le TAS. Ce dernier avait notamment représenté le Maroc lors de son litige avec la Confédération africaine de football, après la sanction infligée aux Lions de l’Atlas, exclus de deux éditions de la Coupe d’Afrique des nations en raison de leur refus d’organiser l’édition 2015.

L’issue de ce recours devant le Tribunal arbitral du sport sera déterminante. Au-delà du cas du Sénégal, cette affaire pourrait avoir des répercussions importantes sur la gouvernance du football africain et sur l’interprétation des règlements par les instances dirigeantes.