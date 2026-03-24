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Marie-Khone Faye invitée à la Maison Blanche : un sommet mondial pour l’enfance

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XALIMANEWS: Marie-Khone Faye, épouse du président Bassirou Diomaye Faye, a annoncé sa participation au Global Summit for Children, prévu le mercredi 25 mars 2026 à Maison Blanche.

Dans une publication sur Facebook, la Première dame sénégalaise a indiqué qu’elle répond à une invitation de son homologue américaine, Melania Trump. Elle séjournera à Washington à partir du 23 mars pour prendre part à cette rencontre internationale dédiée à la protection de l’enfance.

Placée sous le thème « Investir dans l’enfance, c’est préparer l’avenir », cette édition du sommet vise à mobiliser les décideurs, partenaires et organisations autour des enjeux liés au bien-être et à l’avenir des enfants à l’échelle mondiale.

La participation de Marie-Khone Faye s’inscrit dans une dynamique de renforcement de la coopération internationale sur les questions sociales, notamment en matière de protection des enfants, un sujet crucial pour de nombreux pays, dont le Sénégal.

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