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Décès de Chérif Beuh : Ousmane Sonko à Guéoul pour présenter les condoléances de l’État

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XALIMANEWS: Le Premier ministre Ousmane Sonko s’est rendu ce mercredi 25 mars 2026 à Guéoul pour présenter les condoléances de l’État à la communauté khadrya, suite au rappel à Dieu du Khalif de la famille de Cheikh Makhfou Ould Cheikhna Cheikh Sadbouh, Cheikh Makhfou Aidara, ainsi que de ses deux épouses.

Accompagné d’une importante délégation gouvernementale et des autorités administratives de la région de Louga, le chef du Gouvernement a salué la mémoire du défunt au nom du président de la République. Il a rendu un vibrant hommage à un homme reconnu pour son engagement constant au service des populations et son rôle spirituel au sein de la communauté.

À cette occasion, Ousmane Sonko a également rappelé les liens historiques d’amitié et de fraternité entre le Sénégal et la Mauritanie, soulignant l’importance de ces relations dans le renforcement de la cohésion sous-régionale.

Prenant la parole au nom de la famille, Cheikhna Cheikh Saadbouh, également connu sous le nom de Chérif Cheikh Chaya, a exprimé sa profonde gratitude envers le Premier ministre et son gouvernement. Il a salué leur présence et leur soutien en ces moments douloureux.

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Le nouveau Khalif a, par ailleurs, formulé des prières pour la paix, la concorde et la prospérité du Sénégal, appelant à l’unité et à la solidarité nationale face aux épreuves.

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