CAF : le Sénégal contre-attaque et vise des responsables pour corruption (avocat)

XALIMANEWS: La bataille autour de la CAN 2025 prend une tournure explosive. L’avocat sénégalais Seydou Diagne a annoncé que la Fédération sénégalaise de football prépare des poursuites pour corruption visant cinq membres du jury d’appel de la Confédération africaine de football.

Lors d’une conférence de presse à Paris, il a révélé que les plaintes sont déjà prêtes et que des juridictions aux États-Unis, notamment à New York ou Washington, ont été identifiées.

Sans accuser directement le Maroc, l’avocat évoque des « indices graves » pouvant justifier l’ouverture d’une enquête pénale internationale. Une réunion est prévue pour approfondir ces éléments.

Cette affaire fait suite à une décision controversée de la CAF, qui a attribué la victoire de la CAN 2025 au Maroc sur tapis vert (3-0), malgré la victoire du Sénégal sur le terrain (1-0) après prolongation.

Face à ce verdict inédit, les autorités sénégalaises ont décidé de saisir le Tribunal arbitral du sport, dénonçant une atteinte aux principes fondamentaux de l’éthique sportive, notamment l’équité et le respect du résultat acquis sur le terrain.