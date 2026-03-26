“Couple Pape Cheikh- Kader Dia” : ce que révèlent les investigations en cours

XALIMANEWS: L’enquête dans l’affaire impliquant l’animateur Pape Cheikh Diallo continue de révéler de nouveaux développements. Selon des sources proches du dossier, l’exploitation de ses téléphones saisis par les enquêteurs met en lumière des éléments jugés compromettants.

Pour rappel, l’animateur avait initialement fait des aveux avant de refuser de livrer l’identité de ses supposés partenaires. Toutefois, les données extraites de ses appareils auraient permis aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations.

Des échanges compromettants

Parmi les personnes citées figure le chroniqueur Kader Dia, interpellé récemment devant les locaux de Sen TV. Les enquêteurs auraient découvert des échanges de messages à caractère intime entre les deux hommes.

Ces conversations, actuellement exploitées dans le cadre de la procédure, seraient considérées comme des éléments matériels susceptibles d’étayer l’existence d’un réseau présumé.

Une enquête en cours

Toujours selon les mêmes sources, d’autres noms pourraient émerger, notamment celui de Ousmane Kadior Cissé, cité dans certaines discussions.

À ce stade, les autorités restent prudentes et poursuivent les investigations afin de vérifier l’ensemble des informations recueillies. Aucune conclusion judiciaire définitive n’a encore été rendue.