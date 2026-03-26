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« Braquage administratif » : Abdoulaye Fall lance l’offensive contre la CAF et saisit le TAS

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XALIMANEWS: La Fédération sénégalaise de football passe à l’offensive. Engagée dans un bras de fer avec la Confédération africaine de football et la Fédération royale marocaine de football, elle a saisi le Tribunal arbitral du sport pour contester la décision controversée liée à la finale de la CAN 2025.

Son président, Abdoulaye Fall, évoque un combat qui dépasse le cadre sportif :

« Il s’agit de défendre l’honneur de nos joueurs spoliés et de préserver l’intégrité du football africain. »

La CAF avait, le 17 mars 2026, déclaré le Sénégal perdant par forfait, attribuant la victoire au Maroc (3-0), une décision vivement contestée à Dakar.

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Mais au-delà du terrain, la FSF dénonce une situation plus grave, évoquant notamment 18 supporters sénégalais détenus au Maroc, qualifiés « d’otages d’un chantage diplomatique ».

Pour Abdoulaye Fall, il s’agit d’une « croisade morale et juridique » face à ce qu’il décrit comme « le braquage administratif le plus inique de l’histoire du football sénégalais ».

Le TAS a confirmé avoir reçu l’appel. Une bataille décisive s’ouvre désormais pour la réhabilitation du Sénégal.

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