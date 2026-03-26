Une célèbre actrice de “Bété Bété” déférée pour vol présumé…

XALIMANEWS: L’actrice sénégalaise Bigué Diop, plus connue du grand public sous le nom de Mame Dior dans la série à succès Bété Bété, est aujourd’hui au cœur d’une affaire judiciaire. Elle a été déférée ce jeudi matin devant le procureur du parquet de Pikine-Guédiawaye pour des faits présumés de vol, selon des informations de Seneweb.

L’affaire remonte à un séjour au Maroc, où l’artiste s’était rendue pour assister à la Coupe d’Afrique des nations. D’après les éléments disponibles, elle aurait profité de ce déplacement pour dérober une somme estimée à plus de 500 000 F CFA appartenant à Fatima Goumbala, une Sénégalaise vivant au Canada. Les faits se seraient produits dans la chambre de la plaignante.

Face aux enquêteurs, Bigué Diop aurait reconnu avoir pris l’argent, ce qui a conduit à son interpellation puis à son déferrement devant le parquet. Cette affaire, rapidement rendue publique, a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux, où l’actrice a été la cible de nombreuses critiques et insultes.

Se considérant victime d’attaques, elle a à son tour porté plainte pour injures par voie électronique. Dans ce cadre, une femme du nom de Déguène Ndiaye a été arrêtée par les gendarmes de la brigade territoriale de la Zone franche industrielle.

Ainsi, deux procédures distinctes sont en cours : l’une pour vol présumé visant l’actrice, et l’autre pour injures impliquant une internaute. Ce jeudi, les deux femmes ont fait l’objet d’un retour de parquet, en attendant les suites judiciaires de cette affaire qui continue de faire grand bruit.

Cette situation ternit l’image de l’actrice, jusque-là appréciée pour son rôle dans Bété Bété, et relance le débat sur l’impact des affaires judiciaires impliquant des figures publiques au Sénégal.