Affaire Pape Cheikh Diallo : comment les téléphones ont fait basculer l’enquête, les aveux de Kader

XALIMANEWS: L’enquête menée par la Brigade de recherches de Keur Massar connaît un tournant décisif. Selon des informations relayées par le journal Libération, plusieurs suspects ont fini par passer aux aveux après l’exploitation des téléphones saisis par les enquêteurs.

Parmi eux, le chroniqueur Kader Dia aurait reconnu certains faits après avoir initialement nié toute implication. Ses déclarations, jugées sensibles, viendraient renforcer les charges dans ce dossier aux ramifications multiples.

Dans le même sillage, Ousmane Kadior Cissé, qui contestait les faits au départ, aurait finalement décidé de coopérer avec les enquêteurs. Une évolution qui traduit la pression exercée par les éléments matériels collectés au cours de l তদন্ত.

Un autre protagoniste, présenté comme étudiant et identifié sous le nom de Khalifa Traoré, aurait également reconnu des relations avec le principal mis en cause, Pape Cheikh Diallo, selon les mêmes sources.

L’exploitation des données numériques, notamment issues des téléphones portables, semble ainsi jouer un rôle central dans cette affaire, mettant en lumière des éléments jugés accablants par les enquêteurs.

À ce stade, l’enquête a déjà conduit à l’arrestation de plusieurs dizaines de personnes de différentes nationalités, dont des Sénégalais et des ressortissants étrangers. Les autorités n’excluent pas une nouvelle vague d’interpellations dans les prochains jours, au regard des révélations en cours.