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Sénégal : Ousmane Sonko lance un immeuble Waqf pour financer l’enseignement coranique

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XALIMANEWS: Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a procédé jeudi, à Dakar, au lancement officiel des travaux d’un immeuble Waqf au Plateau. Ce projet s’inscrit dans la volonté de l’État de promouvoir un mécanisme de financement durable, moderne et structuré au service de l’enseignement coranique et de l’amélioration des conditions de vie des talibés.

À travers cette initiative, le gouvernement entend renforcer sa politique sociale en s’appuyant sur le Waqf, présenté comme un levier innovant. « Ce projet vise à accompagner l’État dans sa politique sociale », a déclaré Ousmane Sonko, soulignant la nécessité de structurer davantage ce secteur pour en maximiser l’impact.

Dans cette dynamique, le chef du gouvernement a annoncé une hausse prochaine du budget de la Haute autorité du Waqf. Il a indiqué avoir instruit le ministère des Finances d’inscrire une dotation de 1,5 milliard de francs CFA dans la prochaine loi de finances rectificative, afin de soutenir ce qu’il qualifie de « levier de croissance inclusive », en phase avec la vision Vision Sénégal 2050.

Le projet prévoit la construction d’un immeuble de grand standing de 20 niveaux sur une superficie de 2 273 m². L’infrastructure comprendra des logements, des bureaux ainsi que des espaces commerciaux, avec une durée de réalisation estimée à 36 mois.

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De son côté, le directeur général de la Haute autorité du Waqf, Ahmed Lamine Athie, a insisté sur la portée stratégique du projet. Selon lui, la localisation au cœur du Plateau permettra de générer des revenus durables destinés à financer et moderniser les institutions éducatives coraniques.

« Nous ne posons pas seulement la première pierre d’un immeuble, mais celle d’un modèle économique vertueux où le patrimoine crée de la richesse, et cette richesse finance l’éducation », a-t-il expliqué, mettant en avant une approche innovante au service du développement social.

Ce projet marque ainsi une étape importante dans la structuration du Waqf au Sénégal, avec l’ambition d’en faire un outil central de financement durable au service de l’éducation et de la solidarité nationale.

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