ONU : le camp Macky Sall réagit après les objections de certains États africains

XALIMANEWS: Le Pôle communication de Macky Sall a publié, ce 27 mars 2026, un communiqué apportant des précisions après la note verbale de Union africaine relative au soutien à sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations unies.

Selon le document, le projet de décision soumis par le Bureau de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine n’a pas été adopté, en raison de l’interruption de la procédure silencieuse par 20 États membres. Dans le détail, 14 pays ont exprimé une objection formelle, tandis que 6 autres ont simplement demandé une extension du délai, sans s’opposer au fond du texte.

Le Pôle communication souligne toutefois que sur les 55 États membres que compte l’organisation panafricaine, 35 n’ont ni émis d’objection ni sollicité un délai supplémentaire, ce qui est interprété comme un signal non défavorable au projet.

Le communiqué révèle également des évolutions intervenues après la publication de la note verbale. La Égypte a retiré sa demande d’extension du délai, tandis que le Libéria a levé son objection. À ce stade, 13 pays maintiennent leur opposition et 5 conservent leur demande d’extension.

Malgré ce contexte diplomatique mitigé, le camp de Macky Sall affirme que sa candidature, officiellement déposée le 2 mars 2026, « reste maintenue ». Le Pôle communication a, par ailleurs, exprimé sa gratitude aux États membres favorables ainsi qu’au Bureau de la Conférence de l’Union africaine.

Dans le même élan, des remerciements ont été adressés à Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique pour son soutien exprimé lors de sa réunion tenue le 25 mars 2026 à Nouakchott.

Enfin, le communiqué adopte un ton diplomatique en saluant également les États ayant exercé leur droit d’objection ou demandé un délai supplémentaire, tout en remerciant les nombreux soutiens reçus à titre individuel et institutionnel.