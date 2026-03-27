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Drame à la Médina : un élève de 11 ans tué dans l’effondrement d’un monte-charge sur un chantier

Lesenegalaislibre
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XALIMANEWS: Un tragique accident s’est produit le 24 mars à la Médina, à l’intersection des rues 45 et 34, sur le chantier d’un immeuble en construction de type R+6. Le drame a coûté la vie à un jeune élève de seulement 11 ans, plongeant le quartier dans l’émoi.

Selon les informations relayées par le journal Libération, l’accident est survenu alors que des ouvriers tentaient d’acheminer des briques vers le sixième étage à l’aide d’un monte-charge. L’appareil a brusquement cédé après la rupture de son câble de rotation, entraînant sa chute.

Dans sa descente, le monte-charge et son chargement se sont renversés sur un groupe d’écoliers qui passaient au pied de l’immeuble. Le jeune P.S. Sène a été tué sur le coup, tandis que ses camarades ont réussi à s’échapper de justesse, évitant un bilan encore plus lourd.

Suite à ce drame, les cinq ouvriers impliqués dans la manœuvre ont été interpellés par le commissariat de la Médina. Ils ont ensuite été déférés au parquet de Dakar pour homicide involontaire, selon la même source.

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Ce drame relance une nouvelle fois la question de la sécurité sur les chantiers au Sénégal, notamment dans les zones urbaines densément peuplées, où les mesures de protection autour des sites de construction restent souvent insuffisantes.

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