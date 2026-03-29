Affaire Pape Cheikh Diallo : Me El Hadj Diouf dément son arrestation, nie toute interpellation et annonce une plainte

XALIMANEWS: L’avocat El Hadj Diouf est monté au créneau après la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’informations faisant état de son arrestation dans le cadre de l’affaire Pape Cheikh Diallo. Une rumeur largement relayée, notamment sur Facebook, et qui a suscité de nombreuses réactions.

Face à cette vague de désinformation, l’avocat a tenu à rétablir les faits. Intervenant sur Walf FM, il a catégoriquement rejeté toute idée d’interpellation, dénonçant des attaques répétées visant à nuire à son image et à sa crédibilité.

Très remonté, il affirme être régulièrement la cible de fausses informations. Selon lui, certaines personnes n’hésitent pas à propager des rumeurs extrêmes, allant jusqu’à annoncer sa mort ou à évoquer de prétendus problèmes de santé. Des allégations qu’il juge graves et inacceptables.

Concernant la rumeur de son arrestation par la brigade de recherches de Keur Massar, El Hadj Diouf parle d’une pure fabrication. Il assure qu’il vaque librement à ses activités et voit dans ces informations une tentative délibérée de ternir sa réputation.

Déterminé à mettre un terme à ces pratiques, l’avocat annonce qu’il va engager des poursuites. Il prévoit de saisir le procureur de la République afin que les auteurs de ces fausses informations soient identifiés et sanctionnés.

Pour El Hadj Diouf, cette affaire dépasse le simple cadre des rumeurs en ligne. Il estime qu’il s’agit d’une atteinte à son honneur et à sa dignité, et affirme vouloir aller jusqu’au bout pour défendre son image et faire cesser ce qu’il considère comme une campagne de dénigrement.