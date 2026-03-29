Actualites

Affaire Pape Cheikh Diallo : Me El Hadj Diouf dément son arrestation, nie toute interpellation et annonce une plainte

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: L’avocat El Hadj Diouf est monté au créneau après la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’informations faisant état de son arrestation dans le cadre de l’affaire Pape Cheikh Diallo. Une rumeur largement relayée, notamment sur Facebook, et qui a suscité de nombreuses réactions.

Face à cette vague de désinformation, l’avocat a tenu à rétablir les faits. Intervenant sur Walf FM, il a catégoriquement rejeté toute idée d’interpellation, dénonçant des attaques répétées visant à nuire à son image et à sa crédibilité.

Très remonté, il affirme être régulièrement la cible de fausses informations. Selon lui, certaines personnes n’hésitent pas à propager des rumeurs extrêmes, allant jusqu’à annoncer sa mort ou à évoquer de prétendus problèmes de santé. Des allégations qu’il juge graves et inacceptables.

Concernant la rumeur de son arrestation par la brigade de recherches de Keur Massar, El Hadj Diouf parle d’une pure fabrication. Il assure qu’il vaque librement à ses activités et voit dans ces informations une tentative délibérée de ternir sa réputation.

DEPECHES

Révélations troublantes après l’arrestation Ass Dione
Mermoz/Sacré-Cœur : une avenue bientôt au nom de Serigne Modou Kara, le maire Alioune Tall remet l’acte de délibération
Fête du 4-Avril : plus de 5 000 participants attendus dans la zone militaire n°3 (Kaolack, Kaffrine, Fatick)
Sénégal : Ousmane Sonko lance un immeuble Waqf pour financer l’enseignement coranique

Déterminé à mettre un terme à ces pratiques, l’avocat annonce qu’il va engager des poursuites. Il prévoit de saisir le procureur de la République afin que les auteurs de ces fausses informations soient identifiés et sanctionnés.

Pour El Hadj Diouf, cette affaire dépasse le simple cadre des rumeurs en ligne. Il estime qu’il s’agit d’une atteinte à son honneur et à sa dignité, et affirme vouloir aller jusqu’au bout pour défendre son image et faire cesser ce qu’il considère comme une campagne de dénigrement.

Share This Article
Previous Article Révélations troublantes après l’arrestation Ass Dione
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima
A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima
A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Université Gaston Berger : le bras de fer entre étudiants et direction s’intensifie

Actualites

Sénégal-Espagne : record historique des exportations sous Bassirou Diomaye Faye

A la UneActualites

“Tout le monde lié à tout le monde” : les révélations troublantes de l’affaire Pape Cheikh Diallo

Actualites

Décès de Chérif Beuh : Ousmane Sonko à Guéoul pour présenter les condoléances de l’État

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Démission du Secrétaire Général de la Confédération Africaine de Football : Véron Mosengo-Omba tourne une page

A la Une Football

Sénégal bat le Pérou (2-0) : les Lions confirment leur statut de champions d’Afrique au Stade de France

Football

Sénégal vs Pérou : Pape Thiaw dévoile son onze de départ au Stade de France

Football

Sénégal vs Pérou: les Lions présentent leur trophée à la diaspora au stade de France

Football

Mondial 2026 : la RDC affrontera la Jamaïque en finale des barrages intercontinentaux