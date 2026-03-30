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Enquête affaire Pape Cheikh Diallo : Ass Dione passe aux aveux et évoque « Seytane », Kader et Kadiir ont révélé…

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XALIMANEWS: L’enquête dans l’affaire impliquant Pape Cheikh Diallo connaît un nouveau tournant. Selon des informations rapportées par Liberation, plusieurs suspects interpellés par la Brigade de recherches de Keur Massar ont commencé à faire des révélations.

Parmi eux, le chanteur Asse Dione, confronté à des éléments compromettants extraits du téléphone de Pape Cheikh Diallo, a décidé de coopérer avec les enquêteurs. Entendu dans le cadre de la délégation judiciaire, il a contesté toute implication dans un trafic de drogue, tout en reconnaissant avoir consommé de petites quantités de substances.

D’autres personnes citées dans le dossier, dont Kader Dia, ont également livré des témoignages aux enquêteurs. Ce dernier aurait évoqué certains aspects de ses relations personnelles, affirmant que certains services étaient parfois rémunérés.

De son côté, Ousmane Kadior Cissé aurait détaillé ses relations avec d’autres individus cités dans l’affaire, notamment Ibrahima Magib Seck et Pape Gaye Tall, qui auraient eux aussi apporté leur part de révélations.

Au total, plusieurs profils variés ont été interpellés dans cette affaire : étudiants, commercial, agent de banque, coach sportif, chroniqueur télé ou encore chanteur religieux. Tous sont soupçonnés d’être impliqués à divers degrés dans ce dossier qui continue de faire grand bruit.

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L’enquête se poursuit et pourrait connaître de nouveaux développements dans les prochains jours

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