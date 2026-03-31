Accord inédit : Le khalif de Bambilor Thierno Amadou Ba scelle un partenariat avec le Vatican

XALIMANEWS: Une avancée majeure a été enregistrée dans le domaine du dialogue interreligieux. Ce 30 mars 2026, au Vatican, un mémorandum d’entente a été signé entre le Dicastère pour le Dialogue interreligieux et Thierno Amadou Ba, président de l’ONG Fawzi Wanadiaty (FWN). Un accord qui marque une étape importante dans la consolidation des relations entre institutions religieuses et acteurs de la société civile.

Signé au siège du Dicastère, cet accord a été paraphé au nom du Saint-Siège par le cardinal George Jacob Koovakad. Il vient couronner plusieurs mois de concertation basés sur la confiance mutuelle, le dialogue et une volonté commune de promouvoir la paix à travers le monde.

Bien plus qu’un simple cadre administratif, ce mémorandum consacre un partenariat stratégique axé sur la diplomatie religieuse. L’objectif est de renforcer les échanges entre les différentes traditions spirituelles et de faire des religions des leviers de cohésion sociale et de stabilité internationale.

Dans son allocution, Thierno Amadou Ba a mis en avant les trois piliers de cette համագործération : une dimension humaine favorisant la fraternité et le vivre-ensemble, une dimension sociale orientée vers l’éducation, la solidarité et l’inclusion, ainsi qu’une dimension académique dédiée à la recherche et à la formation sur les enjeux du dialogue interreligieux.

Présent à la cérémonie, l’ambassadeur du Sénégal près le Saint-Siège, Isidor Marcel Sène, a salué une initiative porteuse d’espoir. Il a notamment mis en exergue le modèle sénégalais de coexistence pacifique entre religions, souvent cité en exemple à travers le monde pour son ancrage dans la tolérance et le respect mutuel.

Selon lui, cet accord vise à exporter cette expérience sénégalaise au-delà des frontières, en structurant une coopération capable d’apporter des réponses concrètes aux défis actuels, notamment en matière de cohésion sociale, de migration et de développement.

De son côté, le cardinal George Jacob Koovakad a détaillé les grandes orientations de ce partenariat, prévu pour une durée de cinq ans. Parmi les priorités figurent l’organisation de colloques internationaux, la promotion de la diplomatie religieuse et la création d’une Maison internationale dédiée à cette thématique à Bambilor.

L’accord prévoit également la mise en œuvre d’initiatives en faveur des migrants et des diasporas africaines, dans un contexte mondial marqué par de nombreuses tensions identitaires et sociales. Les différents intervenants ont insisté sur le rôle crucial des religions dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité de la vision portée par l’Église catholique depuis Nostra Aetate, qui encourage le respect, la compréhension et la coopération entre les différentes confessions.

Déjà active dans les domaines de la formation des jeunes, de la migration, de l’autonomisation des femmes et de l’action sociale, l’ONG Fawzi Wanadiaty voit dans ce partenariat une opportunité de renforcer son impact et d’élargir ses actions à l’échelle internationale.

Au-delà de sa portée institutionnelle, cet accord traduit une ambition forte : faire des religions des instruments de rapprochement plutôt que de division. Une initiative qui rappelle, dans un monde en quête de repères, que la paix passe aussi par le dialogue, la connaissance de l’autre et l’engagement collectif au service de l’humanité