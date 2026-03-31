Prostitution masculine et réseaux occultes : nouvelle facette de l’affaire Pape Cheikh Diallo

XALIMANEWS: L’affaire Pape Cheikh Diallo, déjà au cœur des débats, révèle aujourd’hui une dimension plus sombre : la prostitution masculine impliquant des rabatteurs et des circuits occultes de fonds.

Dès le lancement de l’enquête, selon Libération dans sa Une du jour, les gendarmes sont tombés sur un groupe WhatsApp et des témoignages accablants confirmant l’existence de rapports sexuels tarifés avec des jeunes de moins de 30 ans. Ces premières investigations ont rapidement conduit à Doudou Lamine Dieng.

Avant Kader Dia, deux étudiants, Saliou Diallo et Khalifa Traoré, avaient admis avoir eu des rapports sexuels payants avec Pape Cheikh Diallo. L’animateur s’appuyait également sur « Steph », son rabatteur et amant camerounais, qui jouait le même rôle que Kader Dia dans l’organisation du réseau.

Le parquet, dans son réquisitoire, cible désormais le blanchiment de capitaux et l’intervention de circuits occultes d’argent, confirmant l’ampleur et la sophistication du réseau.

Hier, Kader Dia, Ousmane Kadior Cissé et Pape Gaye Tall ont été écroués après leur présentation au juge. De son côté, Asse Dione reste en garde à vue, dos au mur, après avoir livré des aveux détaillés sur son rôle dans le réseau.

La suite de l’enquête s’annonce décisive, alors que les autorités cherchent à démanteler complètement ce système et à identifier tous les acteurs impliqués.