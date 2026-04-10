Baye Mayoro Diop : « Le PM n’a aucune qualité pour parler de politique extérieure »

XALIMANEWS: La polémique autour des déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko sur le président américain Donald Trump continue de susciter de vives réactions. Dans une nouvelle sortie, Baye Mayoro Diop, Directeur de la Coopération Décentralisée (DIRCOD), a de nouveau critiqué le chef du gouvernement, réaffirmant avec force que « la diplomatie est le domaine réservé du chef de l’État ».

Dans un texte argumenté, le DIRCOD rappelle que seul le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est habilité à définir et conduire la politique étrangère du Sénégal, aux côtés du ministre des Affaires étrangères et des ambassadeurs agissant sous son autorité. Il estime ainsi que Ousmane Sonko « n’a aucune qualité » pour s’exprimer sur des questions de politique extérieure sans autorisation expresse.

Selon Baye Mayoro Diop, les propos tenus par le Premier ministre à Dakar sont « d’une gravité inhabituelle » et traduisent une confusion des rôles au sommet de l’État. Il met en garde contre les conséquences de telles déclarations, qui pourraient, selon lui, fragiliser la cohérence diplomatique du Sénégal et exposer le pays à des risques dans ses relations avec ses partenaires internationaux, notamment les États-Unis.

Le Directeur de la Coopération Décentralisée va plus loin en estimant que ces propos, tenus en présence de diplomates américains basés à Dakar, sont de nature à compromettre des intérêts nationaux stratégiques. Il souligne que ce type de sortie, en raison de la stature institutionnelle de son auteur, engage l’image et la crédibilité de tout un pays.

Un recadrage ministériel ignoré

Cette nouvelle charge intervient pourtant quelques jours seulement après un rappel à l’ordre officiel. Dans un communiqué publié le 5 avril à Dakar, le ministère de tutelle avait dénoncé des déclarations « d’une particulière gravité », les qualifiant d’inacceptables et contraires aux obligations de responsabilité, de retenue et de loyauté inhérentes à l’exercice de fonctions publiques.

Malgré ce recadrage, Baye Mayoro Diop semble ne pas s’y conformer et poursuit ses critiques, envoyant de nouveaux « missiles » politiques contre Ousmane Sonko. Une posture qui interroge sur le respect de la discipline administrative et la cohérence de la communication institutionnelle.

Dans sa publication, le DIRCOD dénonce également une « immixtion progressive » du Premier ministre dans le champ diplomatique, qu’il juge préoccupante. Il évoque un discours qu’il considère comme populiste et met en garde contre ses effets potentiellement nuisibles pour les intérêts du Sénégal.

Allant encore plus loin, Baye Mayoro Diop s’interroge ouvertement sur les intentions du chef du gouvernement, se demandant s’il n’existerait pas une volonté délibérée de compromettre la relation bilatérale entre le Sénégal et les États-Unis, voire de « saboter » la diplomatie conduite par le président Bassirou Diomaye Faye.