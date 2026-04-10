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Fin de la grève des transporteurs : la FSTRS lève son mot d’ordre après des avancées obtenues

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XALIMANEWS: La Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal (FSTRS) a annoncé, ce vendredi, la levée de son mot d’ordre de grève entamé depuis le 30 mars dernier, mettant ainsi fin à plusieurs jours de perturbations dans le secteur du transport.

Par la voix de son secrétaire général Fallou Samb, la fédération a expliqué que cette décision fait suite à une série de concertations avec les autorités étatiques. Un tournant décisif a été enregistré après l’audience accordée, tard dans la soirée de jeudi, par le président de la République Bassirou Diomaye Faye au président de la fédération, Alassane Ndoye.

Lors de cette rencontre, le chef de l’État a promis la tenue immédiate d’une réunion entre les grévistes et les ministres en charge de l’Intérieur ainsi que des Transports terrestres et aériens. Une promesse qui a été respectée dès ce vendredi, permettant d’aboutir à des avancées concrètes.

Selon Fallou Samb, ces discussions ont débouché sur des “acquis immédiats”, parmi lesquels figure la levée de la mesure controversée interdisant la circulation nocturne des véhicules de transport entre les villes et les villages.

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Cette décision marque un retour progressif à la normale dans le secteur du transport, très impacté ces derniers jours, et ouvre la voie à de nouvelles discussions entre les syndicats et le gouvernement pour des réformes plus profondes.

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