Souleymane Jules Diop : “Une erreur d’avoir fait recevoir Motsepe par le Président de la République, le ministre des Sports devait suffire”

XALIMANEWS: Dans une publication largement commentée, l’ancien diplomate et journaliste Souleymane Jules Diop a exprimé une critique sévère concernant la réception du président de la Confédération Africaine de Football, Patrice Motsepe, lors de sa visite à Dakar.

Selon lui, le choix d’accorder une audience au dirigeant du football africain au niveau présidentiel constituerait une erreur protocolaire. Il estime que cette rencontre aurait dû relever du seul ministère des Sports, ou être encadrée de manière plus conditionnée sur le plan diplomatique.

Dans sa prise de position, il soutient qu’une telle visite aurait dû être accompagnée d’exigences claires, notamment une reconnaissance de torts supposés liés à la gestion de certaines situations ayant affecté le Sénégal, ainsi qu’un engagement sur la nature des déclarations faites à Dakar.

L’auteur de la publication critique également le fait que Dakar ait servi de cadre à cette prise de parole, estimant que ce choix aurait permis de donner une tribune symbolique au dirigeant du football africain, alors que d’autres contextes auraient pu être privilégiés pour des échanges plus encadrés.

Dans un passage plus polémique, il évoque des responsabilités partagées entre plusieurs instances dirigeantes du football mondial et africain, qu’il accuse implicitement d’avoir contribué à des décisions jugées défavorables à certaines nations, dont le Sénégal. Il met également en cause, selon son analyse, une forme de partialité dans la gouvernance du football continental.

Ces déclarations interviennent dans un contexte où la gouvernance du football africain fait régulièrement l’objet de débats et de critiques, notamment autour des décisions arbitrales, de l’organisation des compétitions et des relations entre fédérations nationales et instances internationales.

À ce stade, il s’agit d’une prise de position personnelle qui alimente un débat plus large sur la diplomatie sportive et la gestion du football africain, sans éléments de confirmation officielle venant étayer ces accusations.