Affaire des victimes de 2021–2024 : Pape Abdoulaye Touré menace d’un sit-in devant le parquet de Dakar

XALIMANEWS: Pape Abdoulaye Touré a évoqué la possibilité d’organiser un sit-in devant le bureau du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar, Ibrahima Ndoye, afin d’exiger l’accélération des procédures judiciaires liées aux victimes des événements survenus entre 2021 et 2024.

Selon lui, depuis près de sept mois, les dossiers concernant des faits présumés de torture, d’assassinats, de meurtres et de disparitions forcées seraient bloqués au niveau du parquet, malgré l’existence de preuves qu’il qualifie de graves et concordantes déjà versées au dossier.

Il estime que cette situation constitue un retard important dans le traitement des plaintes déposées par les victimes et dans la recherche de justice.

Dans sa déclaration, il rappelle que le chef du parquet n’a pas plus de droits que les citoyens et que sa mission est d’appliquer la loi avec impartialité, dans le respect des principes de l’État de droit.

Il affirme également que la justice ne doit pas être instrumentalisée ni soumise à des considérations politiques ou à une logique de réconciliation imposée qui serait, selon lui, étrangère à la vérité judiciaire.

Par ailleurs, il soutient que nul ne peut se substituer aux victimes pour accorder un pardon en leur nom, insistant sur le fait que la justice ne peut être sacrifiée au profit d’arrangements extérieurs.

Il dénonce ce qu’il considère comme une tentative d’imposer une idée qu’il rejette fermement, affirmant que celle-ci ne passera pas et qu’il y aura une opposition face à toute forme d’impunité liée à ces crimes.

Enfin, il avertit que le combat pourrait prendre une tournure plus radicale si aucune avancée n’est constatée dans les prochains jours, tout en assurant que les victimes défendront leur droit à la justice par tous les moyens nécessaires et légaux.