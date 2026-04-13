Bamba Cissé évoque une possible hausse des prix des carburants dans les prochains jours

XALIMANEWS: Le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, a annoncé que les prix des produits pétroliers pourraient connaître une hausse dans les prochains jours, dans un contexte économique marqué par des tensions sur le marché de l’énergie.

Le ministre a indiqué : « Les Sénégalais n’ont pas encore senti de difficultés, mais cela peut arriver dans quelques jours », laissant entendre que des ajustements pourraient intervenir à court terme selon l’évolution de la situation.

Cette déclaration intervient alors que les consommateurs redoutent déjà un impact direct sur le coût du transport et des denrées de première nécessité. Une éventuelle augmentation des prix des carburants pourrait en effet avoir des répercussions sur l’ensemble de l’économie domestique.

Pour l’instant, aucune mesure officielle de hausse n’a encore été détaillée, mais cette sortie du ministre confirme la possibilité de changements imminents sur les tarifs à la pompe, en fonction des conditions du marché international et des arbitrages de l’État