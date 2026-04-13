Universités, salaires, accidents : Guy Marius Sagna interpelle le gouvernement sur plusieurs urgences nationales

XALIMANEWS: Le député Guy Marius Sagna a adressé une série de questions écrites au gouvernement du Sénégal portant sur plusieurs préoccupations majeures touchant les secteurs de l’éducation, des finances publiques, des infrastructures et de la sécurité routière. Dans son intervention, il évoque également des considérations politiques en lien avec la vision défendue par le Premier ministre Ousmane Sonko et son parti PASTEF, qu’il présente comme engagés depuis plus d’une décennie dans une lutte contre ce qu’ils qualifient de logique néocoloniale.

Selon lui, cette orientation politique s’oppose à des forces qu’il accuse de défendre un système international basé sur la domination économique et la subordination des pays du Sud. Il estime que les positions exprimées par Ousmane Sonko s’inscrivent dans une critique plus large de l’ordre mondial actuel et dans une volonté de rupture avec les mécanismes de dépendance économique.

Sur le plan des préoccupations adressées au gouvernement, le député s’interroge d’abord sur l’état d’avancement des chantiers de plusieurs universités, notamment l’Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niasse, l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane et l’Université Assane Seck de Ziguinchor. Il rapporte les difficultés rencontrées par des étudiants, notamment les conditions d’apprentissage jugées difficiles et les retards persistants dans la livraison des infrastructures universitaires.

Il revient également sur la situation des animateurs du programme Agropole Sud, qui seraient confrontés à plusieurs mois d’arriérés de salaires malgré leurs activités sur le terrain en collaboration avec les structures concernées. Le député demande des explications sur ces retards et souhaite savoir quelles mesures sont envisagées pour éviter leur répétition.

Guy Marius Sagna aborde aussi la question des enseignants vacataires dans les universités, notamment à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où les indemnités de vacation accusent des retards importants. Il souligne le caractère récurrent de cette situation et s’interroge sur les causes de ces lenteurs administratives ainsi que sur les solutions envisagées pour y remédier.

Le député attire par ailleurs l’attention du gouvernement sur la situation sécuritaire sur la route reliant Ziguinchor à Cap Skirring, particulièrement dans la zone de Nyassia, où deux accidents graves ont été enregistrés en moins de cinq mois. Il évoque les inquiétudes des populations locales et appelle à des mesures urgentes pour renforcer la sécurité routière en attendant la réhabilitation du tronçon concerné.

Enfin, il interpelle les autorités sur le cas d’un policier qui, bien qu’ayant été sélectionné pour une mission en République démocratique du Congo en 2019, n’a jamais été déployé. Il s’interroge sur la possibilité de corriger cette situation qu’il considère comme une injustice administrative et se dit disposé à fournir les éléments nécessaires pour éclaircir ce dossier.

Le député conclut en invitant les citoyens à lui faire parvenir leurs critiques et suggestions afin d’améliorer son action parlementaire et renforcer le suivi des préoccupations des populations.