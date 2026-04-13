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Trump avertit que les navires iraniens approchant du blocus d’Ormuz seront « immédiatement éliminés ».

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XALIMANEWS: Parallèlement, Netanyahu affirme qu’Israël soutient pleinement le blocus du détroit d’Ormuz par Trump, rejette les allégations de rupture avec Washington et souligne les exigences américaines d’un arrêt du programme d’enrichissement nucléaire de Téhéran.

Le président américain Donald Trump a averti, dans un message publié lundi sur Truth Social, que tout navire iranien tentant de s’approcher du blocus américain du détroit d’Ormuz serait « immédiatement ÉLIMINÉ ».

Ce message a été publié au moment où le blocus du détroit par les États-Unis devait débuter.

« La marine iranienne gît au fond de la mer, complètement anéantie – 158 navires », a déclaré Trump.

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« Ce que nous n’avons pas touché, ce sont leurs quelques navires d’attaque rapide, car nous ne les considérions pas comme une menace importante », a-t-il poursuivi.

«Avertissement : si l’un de ces navires s’approche de notre BLOCUS, il sera immédiatement ÉLIMINÉ, en utilisant le même système d’élimination que celui que nous utilisons contre les trafiquants de drogue en mer», a-t-il averti.

« C’est rapide et brutal », a-t-il ajouté.

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