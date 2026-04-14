Présidentielle au Bénin : Romuald Wadagni largement en tête avec 94 %

XALIMANEWS: Le candidat du pouvoir, Romuald Wadagni, est donné largement vainqueur de l’élection présidentielle béninoise du 12 avril, avec 94 % des suffrages, selon les résultats provisoires rendus publics par la Commission électorale nationale autonome.

Si ces résultats sont confirmés par la Cour constitutionnelle du Bénin, l’actuel ministre des Finances succédera à Patrice Talon, dont le second mandat de cinq ans arrive à son terme le 23 mai prochain.

Dans la matinée de lundi, Paul Hounkpè, candidat du Parti des Forces Cauris pour un Bénin émergent, a reconnu sa défaite à travers un communiqué, confirmant ainsi la tendance largement favorable au candidat du pouvoir.

La Commission électorale nationale autonome a par ailleurs indiqué que le taux de participation s’élève à 58,75 %, sur près de huit millions d’électeurs inscrits appelés aux urnes pour départager les deux candidats en lice