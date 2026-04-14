Trafic de Tramadol à Dakar : trois individus arrêtés par la Sûreté urbaine

XALIMANEWS: La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a procédé à l’interpellation de trois individus impliqués dans une affaire de trafic de produits pharmaceutiques contrefaits, notamment du Tramadol. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, importation illicite, trafic de substances prohibées et mise en danger de la vie d’autrui.

Selon les informations recueillies, cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état de l’arrivée imminente d’un colis suspect en provenance du Niger. Les enquêteurs ont alors mis en place un dispositif de surveillance et de filature.

C’est dans ce cadre que deux suspects ont été interpellés au quartier de la Médina, au moment précis où l’un d’eux réceptionnait un colis contenant 3 000 comprimés de Tramadol, remis par son complice.

Les investigations se sont poursuivies et ont permis l’arrestation d’un troisième individu à Keur Serigne Bi. Lors de son audition, ce dernier a reconnu être à l’origine de l’acheminement du produit depuis le Niger, sans aucune autorisation, dans des conditions de transport et de conservation jugées non conformes.

Il a également déclaré agir pour le compte d’un réseau de trafic de stupéfiants.

Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue. Ils devraient être présentés devant le parquet pour répondre des faits qui leur sont reprochés.