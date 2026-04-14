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Rabat : le verdict confirmé, les 18 supporters sénégalais fixés sur leur sort

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XALIMANEWS: Le verdict tant attendu est désormais connu dans l’affaire des 18 supporters sénégalais arrêtés au Maroc. La Cour d’appel de Rabat a décidé de confirmer les peines prononcées en première instance, suscitant une vague d’indignation du côté de la défense.

Selon Me Patrick Kabou, avocat des mis en cause, cette décision judiciaire est incompréhensible. Il n’a pas hésité à qualifier la situation de « prise d’otage juridique », dénonçant une procédure entachée d’irrégularités et un manque flagrant de preuves solides contre ses clients.

Des peines maintenues malgré la contestation

Les 18 supporters sénégalais étaient poursuivis pour leur implication présumée dans des incidents survenus en marge d’un événement sportif au Maroc. Malgré les arguments de la défense, la juridiction d’appel a choisi de maintenir intégralement les condamnations, allant de plusieurs mois à un an de prison ferme.

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Cette décision vient ainsi fermer la porte à tout espoir d’allègement de peine pour la majorité des prévenus.

Une défense qui crie à l’injustice

Dans ses déclarations, Me Kabou insiste sur l’absence de preuves tangibles reliant clairement les accusés aux faits qui leur sont reprochés. Il pointe également du doigt des conditions d’arrestation et de jugement jugées contestables, appelant à une mobilisation pour la défense des droits des ressortissants sénégalais à l’étranger.

Vers des libérations partielles

Toutefois, une lueur d’espoir subsiste pour certains détenus. Ceux condamnés à des peines plus courtes, notamment trois mois de prison, pourraient recouvrer la liberté dans les prochains jours, ayant déjà purgé leur peine.

Une affaire qui continue de faire polémique

Ce verdict risque d’alimenter davantage les tensions et les débats au Sénégal, où l’opinion publique suit de près cette affaire. Pour de nombreux observateurs, cette décision judiciaire soulève des questions sur le traitement des supporters sénégalais à l’étranger et sur les garanties d’un procès équitable.

Xalima.sn continuera de suivre cette affaire de près.

PIDvito

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