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Trafic de drogue au Sénégal : l’OCRTIS réalise d’importantes saisies dans plusieurs régions

Lesenegalaislibre
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XALIMANEWS: L’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) a mené, ces derniers jours, une série d’opérations d’envergure à travers le territoire national. Appuyées par des renseignements opérationnels précis, ces interventions ont permis de démanteler plusieurs réseaux de trafic de stupéfiants et de réaliser d’importantes saisies.

Dans la région de Kédougou, deux opérations ont particulièrement retenu l’attention. À Douta, un individu a été interpellé à son domicile transformé en point de vente. Les agents ont saisi 2 kg de chanvre indien ainsi que 17 comprimés de Tramadol. À Bantaco, une mère et sa fille ont été arrêtées pour leur implication présumée dans un réseau de vente de produits psychotropes.

Dans la région de Kaffrine, une opération menée à Boulel/Kouyandé a permis la saisie de 1 kg de chanvre indien, bien que le suspect ait réussi à s’enfuir. À Keur Ayib, un individu se faisant passer pour un charlatan a été interpellé en possession de 1,5 kg de drogue.

La région de Kolda n’est pas en reste, avec une saisie de 3,4 kg de chanvre indien réalisée le 13 avril. Les suspects ont pris la fuite, mais les enquêtes se poursuivent activement pour les identifier.

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À Thiès, deux individus ont été arrêtés en possession de 1 kg de chanvre indien et placés en garde à vue.

La plus importante saisie a été enregistrée dans la région de Sédhiou, précisément à Nimaya, où les forces de l’ordre ont intercepté 55 kg de chanvre indien abandonnés par un trafiquant en fuite à moto.

Dans le centre du pays, à Diourbel, notamment à Touba, deux individus ont été interpellés par les éléments de l’unité de lutte de Mbacké.

Enfin, dans la région de Fatick, un suspect déjà connu des services a été arrêté à Foundiougne. La perquisition de son domicile a permis la saisie de 1,250 kg de chanvre indien, d’une moto de type Jakarta ainsi que de numéraires issus du trafic.

👉 Au total, ces opérations illustrent la montée en puissance des services de lutte contre le trafic de stupéfiants au Sénégal, avec des résultats significatifs sur le terrain. Les enquêtes se poursuivent pour démanteler les réseaux encore actifs et interpeller les individus en fuite.

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