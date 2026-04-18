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Conakry : Abdou Wahab Ben Geloune et le Groupe Weego SA au cœur d’une visite parlementaire axée sur la valorisation de l’entrepreneuriat sénégalais en diaspora

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XALIMANEWS: En séjour officiel à Conakry, capitale de la République de Guinée, l’honorable député Papa Djibril Fall a mis à profit sa visite pour rencontrer la communauté sénégalaise établie sur place et s’imprégner des dynamiques économiques portées par la diaspora.

Au centre de cette étape, l’entrepreneur Abdou Wahab Ben Geloune s’est particulièrement illustré comme l’une des figures montantes de l’écosystème économique sénégalais en Guinée. À la tête du Groupe Weego SA, il incarne une nouvelle génération de chefs d’entreprise de la diaspora engagés dans la création de valeur et le développement de solutions innovantes adaptées au marché ouest-africain.

Au cours des échanges, le député a salué le parcours et la vision de cet entrepreneur, mettant en avant la capacité du Groupe Weego SA à s’imposer progressivement comme un acteur structurant dans son secteur d’activité. L’accent a été mis sur la stratégie de développement de l’entreprise, son potentiel de croissance ainsi que son impact en matière de création d’emplois locaux.

Dans la continuité de cette rencontre, Papa Djibril Fall a effectué une visite au siège du Groupe Weego SA. Cette immersion lui a permis de découvrir de près les ambitions de la structure dirigée par Abdou Wahab Ben Geloune, dont le leadership est perçu comme un exemple de réussite sénégalaise à l’international.

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Très engagé dans la promotion des initiatives privées portées par les Sénégalais de l’extérieur, le parlementaire a encouragé la consolidation de ce type d’entreprises qui contribuent à renforcer les liens économiques entre le Sénégal et les pays de la sous-région, tout en participant activement au rayonnement du pays à l’étranger.

Cette rencontre a ainsi mis en lumière le rôle central d’Abdou Wahab Ben Geloune et de son Groupe Weego SA dans la dynamique entrepreneuriale de la diaspora, illustrant la montée en puissance d’acteurs économiques sénégalais à l’échelle régionale.

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