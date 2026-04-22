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Hélicoptère artisanal à Tambacounda : le CORED dénonce une faute grave de déontologie

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XALIMANEWS: Le CORED est monté au créneau, mardi, pour dénoncer ce qu’il qualifie « d’entorse grave » aux règles professionnelles, à la suite de la diffusion d’images trompeuses dans un reportage consacré à un hélicoptère artisanal attribué à Mamadou Sow.

Dans un communiqué, l’organe de régulation des médias regrette que les images utilisées n’aient pas été signalées comme étant de simples illustrations. « La diffusion et la publication de cet élément auraient dû être accompagnées de la mention +image d’illustration+ », souligne le CORED, estimant que cette omission a induit en erreur le public.

Selon la même source, ce manquement traduit un déficit de rigueur au sein des rédactions concernées. Le régulateur pointe du doigt journalistes et techniciens, accusés de ne pas avoir respecté les principes fondamentaux de vérification et de recoupement de l’information.

La polémique remonte au début du mois d’avril, lorsque plusieurs médias ont relayé un reportage présentant un hélicoptère artisanal comme étant l’œuvre de Mamadou Sow, un maçon autodidacte basé à Tambacounda. Or, après vérifications, il s’est avéré que l’intéressé « n’a jamais fait décoller son appareil » et que les images diffusées ne correspondaient pas à sa création.

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Le CORED précise qu’il s’agissait en réalité d’un hélicoptère ultraléger monoplace conçu et fabriqué en Hongrie, sans lien avec le projet artisanal évoqué.

Face à ces dérives, l’instance appelle les professionnels des médias à faire preuve de plus de rigueur afin de préserver la crédibilité du secteur et maintenir la confiance du public.

Le régulateur rappelle, à cet effet, les dispositions du Code de la presse, qui imposent aux journalistes et techniciens de collecter et traiter l’information avec honnêteté et impartialité, sans déformer les faits ni publier des contenus d’origine douteuse.

Dans la même dynamique, le CORED insiste sur l’obligation de rectifier toute information inexacte et renvoie également à la Charte des journalistes du Sénégal, qui exige le respect strict des faits et proscrit toute altération de l’information.

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