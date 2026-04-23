Politique

Affaires Farba Ngom et Pape Malick Ndour : les points clés à retenir

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XALIMANEWS: La Cour suprême du Sénégal va se réunir en audience spéciale le mardi 28 avril 2026 à 10 heures, pour examiner deux dossiers sensibles impliquant Farba Ngom et Pape Malick Ndour, selon des sources judiciaires.

Cette audience, prévue devant la deuxième chambre pénale, s’annonce déterminante dans l’évolution de ces affaires aux fortes implications politiques et judiciaires.

Dans le cas de Farba Ngom, député et maire des Agnam, le procureur général près la Cour d’appel de Dakar a introduit un pourvoi en cassation contre la décision de la Chambre d’accusation financière ayant confirmé sa mise en liberté provisoire. Ce recours a eu pour effet de suspendre la décision d’élargissement de l’élu, poursuivi pour blanchiment de capitaux portant sur un montant estimé à 125 milliards de francs CFA, selon le Pool judiciaire financier.

Concernant Pape Malick Ndour, c’est lui-même qui a saisi la haute juridiction. L’ancien ministre, impliqué dans le dossier du PRODAC, conteste l’annulation de son placement sous bracelet électronique. Cette mesure avait été initialement ordonnée par le juge d’instruction, avant d’être remise en cause par la chambre d’accusation.

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Cette audience du 28 avril pourrait donc marquer un tournant décisif dans ces deux procédures, très suivies par l’opinion publique. Les décisions de la Cour suprême sont particulièrement attendues, car elles pourraient soit confirmer les orientations actuelles des dossiers, soit rebattre les cartes sur le plan judiciaire.

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