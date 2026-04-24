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Makacoulibantang : l’ASER poursuit sa mission d’électrification des villages, trois villages de Niani Toucouleur sortent de l’obscurité

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XALIMANEWS: Une avancée majeure vient d’être enregistrée dans l’accès à l’électricité en milieu rural. Ce jeudi 23 avril 2026, le Directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), Jean Michel Sène, a procédé à la mise en service de l’électricité dans plusieurs villages de la commune de Niani Toucouleur, dans l’arrondissement de Makacoulibantang.

Les localités de Djida Mouride, Barsafo et Lama Sama font ainsi leur entrée dans l’ère de l’électrification, marquant une étape importante pour les populations longtemps confrontées à l’absence d’énergie.

Cette initiative s’inscrit dans la politique nationale d’accès universel à l’électricité, portée par les autorités sénégalaises à travers l’ASER. L’objectif est de réduire les inégalités entre zones urbaines et rurales, tout en favorisant le développement économique et social des territoires enclavés.

Consciente que plusieurs autres communes vivent encore dans des conditions similaires, la Direction générale de l’ASER affirme poursuivre ses efforts à travers l’exécution, l’accélération et la structuration de nouveaux projets d’électrification.

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L’arrivée de l’électricité dans ces villages devrait contribuer à améliorer significativement les conditions de vie des habitants, en facilitant l’accès à l’éducation, à la santé et aux activités génératrices de revenus.

Avec cette avancée, l’ASER réaffirme son ambition : éclairer les villages pour transformer durablement les vies.

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