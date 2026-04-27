Palais de la République : Diomaye Faye reçoit le rapport 2025 sur le dialogue social et trace une nouvelle orientation

XALIMANEWS: Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu ce lundi 27 avril 2026 au Palais de la République le Rapport 2025 sur l’état du dialogue social. Ce document a été remis par Mamadou Lamine Dianté, président du Haut Conseil du Dialogue social, à la tête d’une délégation composée des mandants tripartites, à savoir le Gouvernement, les centrales syndicales de travailleurs et les organisations patronales.

Cette cérémonie dépasse le simple cadre protocolaire et vient consacrer une méthode de gouvernance désormais assumée par les nouvelles autorités. Depuis leur installation, le dialogue social est érigé en levier central de la refondation républicaine et de la transformation structurelle du pays.

L’année 2025 a été marquée par plusieurs avancées importantes dans ce domaine. La quatrième Conférence sociale, tenue en avril, a replacé les questions de l’emploi et de l’employabilité au centre des débats nationaux. Le Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, signé le 1er mai, a permis l’instauration d’une trêve sociale de trois ans, traduisant un engagement commun entre le Gouvernement, les syndicats et les organisations d’employeurs.

Dans la même dynamique, la nouvelle Politique nationale de l’emploi a été validée sur le plan technique. La Convention entre l’État et les employeurs privés, fruit d’un long processus de concertation inclusive, a également été signée. Par ailleurs, les concertations nationales sur la gestion des retraites ont été menées et leurs conclusions serviront de base aux futures décisions en faveur des travailleurs.

Le Chef de l’État a salué l’engagement du Premier ministre Ousmane Sonko ainsi que celui du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, Olivier Boucal. Il a également remercié l’ensemble des partenaires sociaux pour leur disponibilité et leur implication dans le processus.

Le Président de la République a par ailleurs adressé ses félicitations à Mamadou Lamine Dianté et aux membres du Haut Conseil du Dialogue social pour la qualité du travail accompli durant l’année écoulée.

Dans la perspective des prochaines orientations, le Chef de l’État a annoncé que la productivité au travail sera le thème central de la prochaine Conférence sociale. Cette réflexion nationale devra permettre d’interroger les bases de la compétitivité économique et de la performance du modèle de développement du Sénégal.

Enfin, le dialogue social est présenté comme un pilier essentiel de la gouvernance. Il ne s’agit ni d’une simple formalité ni d’une concession politique, mais d’un mécanisme structurant permettant de concilier les impératifs sociaux et les contraintes économiques, dans l’objectif de construire un Sénégal souverain, juste et prospère.