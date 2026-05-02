BTP : près de 600 milliards d’arriérés, l’État cherche une sortie de crise

XALIMANEWS: En direct, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a levé le voile sur l’ampleur des engagements financiers de l’État, notamment dans le secteur du BTP.

Selon le chef de l’État, le montant global des arriérés avoisine les 600 milliards de francs CFA. Dans le détail, environ 300 milliards concernent des prestations réalisées, auxquels s’ajoutent 269 milliards de remboursements d’impôts. Un niveau d’engagement qui pèse lourdement sur les finances publiques.

Face à cette situation, les autorités travaillent activement à la mise en place de solutions adaptées. L’option privilégiée repose sur la mobilisation de ressources concessionnelles à long terme, avec des taux d’intérêt faibles. Une stratégie qui permettrait d’étaler les remboursements dans le temps tout en évitant une pression excessive sur le budget de l’État.

L’objectif principal est clair : apurer les dettes dues aux entreprises du BTP, fortement impactées par ces retards de paiement. Un enjeu crucial pour la survie de nombreuses sociétés et pour la relance de l’activité économique.

Le Président a également indiqué que des discussions sont en cours avec plusieurs partenaires financiers afin de concrétiser cette solution. Toutefois, il a reconnu que la question des intérêts reste centrale dans la structuration de ces financements.

Au-delà de la réponse immédiate, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a insisté sur la ضرورة de trouver une solution durable, capable de prévenir l’accumulation de nouveaux arriérés dans le futur.