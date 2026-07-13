Politique

Audience avec Diomaye, rencontres politiques… ce qu’il faut savoir sur le séjour de Macky Sall à Dakar

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XALIMANEWS: Les incertitudes autour d’un éventuel retour de Macky Sall au Sénégal semblent désormais levées. Plusieurs médias annoncent en effet l’arrivée prochaine de l’ancien président de la République à Dakar, près de deux ans après avoir quitté le pays à la fin de son second mandat présidentiel.

Selon les informations relayées par la presse, l’ancien chef de l’État est attendu vendredi prochain dans la capitale sénégalaise. Son avion devrait atterrir aux environs de 15 heures à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor.

Avant de reprendre son vol pour quitter le Sénégal, Macky Sall devrait être reçu en audience par son successeur, le président Bassirou Diomaye Faye. Cette rencontre institutionnelle figure parmi les principaux temps forts de cette visite annoncée.

Outre les rendez-vous diplomatiques inscrits à son agenda, l’ancien président, aujourd’hui candidat au poste de Secrétaire général des Nations unies, devrait également avoir plusieurs échanges à caractère politique durant son séjour, rapportent certains médias.

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Du côté de l’Alliance pour la République (APR), les préparatifs pour son accueil auraient déjà commencé. Le porte-parole du parti, Seydou Guèye, s’est montré enthousiaste à l’idée de ce retour, affirmant que l’APR entend accueillir son président « à la hauteur de sa grande œuvre et de son leadership ».

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