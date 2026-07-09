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Marché de Thiaroye-Gare : les commerçants impactés par le TER réclament l’accélération de leur recasement

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XALIMANEWS: Les commerçants du marché de Thiaroye-Gare affectés par le tracé du Train express régional (TER), dans la grande banlieue dakaroise, ont lancé, ce jeudi, un appel aux autorités afin d’accélérer les travaux du site de recasement qui leur est destiné.

Réunis au sein d’un collectif dénommé « Les commerçants impactés du TER », ils dénoncent les lenteurs constatées dans le processus devant aboutir à leur installation dans un nouveau marché actuellement en cours de construction.

« Nous sollicitons simplement la réception dans les meilleurs délais de notre nouveau marché où les autorités ont prévu de nous recaser. Nous demandons à nos autorités de faire de notre situation une priorité absolue », a déclaré Bakary Dabo, porte-parole du collectif, lors d’une conférence de presse.

Selon lui, plusieurs correspondances ont déjà été adressées aux autorités compétentes afin d’attirer leur attention sur cette situation, mais aucune suite favorable n’a été donnée jusqu’à présent.

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« Nous avons écrit des correspondances et organisé cette conférence de presse pour alerter l’opinion et les décideurs. Nous sommes des citoyens respectueux des procédures établies pour exprimer nos doléances. Nous voulons que les autorités règlent cette préoccupation dans les meilleurs délais », a insisté M. Dabo.

Le porte-parole du collectif a également mis en avant les conséquences sociales et économiques subies par les commerçants concernés depuis le début du projet.

« Nous sommes au moins 2 300 personnes impactées. Parmi nous, près de 300 sont décédées, certains sont tombés malades et d’autres peinent aujourd’hui à subvenir aux besoins de leurs familles », a-t-il déploré.

Face à cette situation, les commerçants de Thiaroye-Gare espèrent une réaction rapide des pouvoirs publics afin de mettre un terme à plusieurs années d’attente et de précarité.

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