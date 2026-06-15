Politique

Parti socialiste : de vives tensions font craindre une nouvelle fracture

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: La crise qui secoue le Parti socialiste (PS) a franchi un nouveau palier avec les violents incidents survenus lors de l’Assemblée générale des secrétaires généraux de coordination convoquée par la secrétaire générale du parti, Aminata Mbengue Ndiaye. Une rencontre qui devait permettre d’éclaircir plusieurs questions internes, mais qui a finalement tourné à l’affrontement entre factions rivales.

Selon Vox Populi, la réunion n’a même pas pu se tenir au siège historique du parti, la Maison Léopold Sédar Senghor, en raison de heurts opposant les militants fidèles à la direction actuelle à ceux du courant « Dundal PS ». Les échanges ont rapidement dégénéré, provoquant des blessés et d’importants dégâts matériels dans la salle prévue pour accueillir l’assemblée.

Le journal rapporte que l’origine des tensions serait liée à l’interdiction faite à certains responsables du parti d’accéder à la réunion, notamment aux anciens ministres Alioune Ndoye et Serigne Mbaye Thiam, considérés comme les principaux animateurs du mouvement « Dundal PS ».

Les Échos évoque également une situation particulièrement tendue, marquée par des affrontements à coups de pierres entre militants des deux camps. Face à la dégradation du climat sécuritaire, les forces de l’ordre ont dû intervenir et faire usage de gaz lacrymogènes pour disperser les protagonistes et rétablir le calme.

DEPECHES

Voici l’intégralité de l’entretien accordé par le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal M. Ousmane SONKO à RFI et à France 24.
Retour sur l’entretien de Sonko : tensions politiques relativisées, soutien à la stabilité et critiques sur l’action de l’exécutif
Diomaye Faye reporte sa rencontre avec les maires et présidents de conseils départementaux au 2 juillet.
Assemblée nationale : Malick Ndiaye sur le point de faire son retour au Bureau,m

La secrétaire générale du Parti socialiste, Aminata Mbengue Ndiaye, a dénoncé ces incidents et pointé du doigt certaines responsabilités dans les troubles enregistrés. De leur côté, les partisans de « Dundal PS » contestent la gestion actuelle du parti et réclament davantage d’ouverture dans le processus de restructuration interne.

Ces nouveaux développements illustrent la profondeur des divisions qui traversent aujourd’hui le Parti socialiste. À quelques mois d’échéances politiques importantes, plusieurs observateurs s’interrogent désormais sur la capacité de cette formation historique à préserver son unité et à éviter une nouvelle scission.

Share This Article
Previous Article FMI–Sénégal : Dakar face à un rendez-vous économique déterminant
Next Article Retour sur l’entretien de Sonko : tensions politiques relativisées, soutien à la stabilité et critiques sur l’action de l’exécutif
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

FootballXalima TV

Les Lions en préparation : immersion avant la Coupe du Monde

By
Xalima
FootballXalima TV

Arrivée exceptionnelle des Lions du Sénégal à New Jersey accueillis par une foule immense aux USA

By
Xalima
Xalima TV

Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara

By
Xalima
Xalima TV

Visite de Courtoisie de Serigne Bass Abdou Khadre Chez Youssou Ndour

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Politique

Abdoulaye Wade : « Je ne pensais pas arriver à 100 ans », ses révélations après son centenaire

Politique

Bras de fer Politique: Au Grand Parti, une fronde interne rejette la fusion avec le Pastef.

Politique

Assemblée nationale : deux vice-présidents démissionnent, une nouvelle proposition de révision constitutionnelle jugée recevable

Politique

Prise de fonction : El Hadji Abdourahmane Diouf s’engage à faire de l’énergie un levier de souveraineté nationale

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Mondial 2026 : les Éléphants offrent à l’Afrique son premier succès.

Lutte

Lutte : Lac de Guier 2 crée la sensation en dominant Prince à l’Arène nationale

Football

Coupe du monde 2026 : l’Allemagne corrige Curaçao (7-1) pour son entrée en lice

Football

Coupe du monde 2026 : la Côte d’Ivoire mise sur sa jeunesse offensive pour réussir son entrée face à l’Équateur

Football

Coupe du monde : le Sénégal et 12 fédérations répondent fermement au président de l’UEFA