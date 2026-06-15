Parti socialiste : de vives tensions font craindre une nouvelle fracture

XALIMANEWS: La crise qui secoue le Parti socialiste (PS) a franchi un nouveau palier avec les violents incidents survenus lors de l’Assemblée générale des secrétaires généraux de coordination convoquée par la secrétaire générale du parti, Aminata Mbengue Ndiaye. Une rencontre qui devait permettre d’éclaircir plusieurs questions internes, mais qui a finalement tourné à l’affrontement entre factions rivales.

Selon Vox Populi, la réunion n’a même pas pu se tenir au siège historique du parti, la Maison Léopold Sédar Senghor, en raison de heurts opposant les militants fidèles à la direction actuelle à ceux du courant « Dundal PS ». Les échanges ont rapidement dégénéré, provoquant des blessés et d’importants dégâts matériels dans la salle prévue pour accueillir l’assemblée.

Le journal rapporte que l’origine des tensions serait liée à l’interdiction faite à certains responsables du parti d’accéder à la réunion, notamment aux anciens ministres Alioune Ndoye et Serigne Mbaye Thiam, considérés comme les principaux animateurs du mouvement « Dundal PS ».

Les Échos évoque également une situation particulièrement tendue, marquée par des affrontements à coups de pierres entre militants des deux camps. Face à la dégradation du climat sécuritaire, les forces de l’ordre ont dû intervenir et faire usage de gaz lacrymogènes pour disperser les protagonistes et rétablir le calme.

La secrétaire générale du Parti socialiste, Aminata Mbengue Ndiaye, a dénoncé ces incidents et pointé du doigt certaines responsabilités dans les troubles enregistrés. De leur côté, les partisans de « Dundal PS » contestent la gestion actuelle du parti et réclament davantage d’ouverture dans le processus de restructuration interne.

Ces nouveaux développements illustrent la profondeur des divisions qui traversent aujourd’hui le Parti socialiste. À quelques mois d’échéances politiques importantes, plusieurs observateurs s’interrogent désormais sur la capacité de cette formation historique à préserver son unité et à éviter une nouvelle scission.