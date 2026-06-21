Coupe du monde 2026: Le manque de réalisme, ennemi des équipes africaines (Par Serigne Bi Laye)

La Coupe du monde 2026 confirme une tendance qui poursuit malheureusement plusieurs sélections africaines depuis des années : le manque de réalisme devant le but. Pourtant, sur le plan du jeu, de l’engagement physique et de la qualité technique, l’écart avec les grandes nations du football mondial n’est plus aussi important qu’autrefois.

Face à la France, le Sénégal a longtemps tenu tête aux Bleus. Les Lions de la Téranga se sont procuré plusieurs occasions franches mais ont manqué de précision et de sang-froid dans le dernier geste. À ce niveau de compétition, chaque occasion ratée se paie au prix fort. La France, plus réaliste, a su faire la différence et s’imposer.

Le même constat peut être dressé pour le Maroc. Opposés à l’Écosse, les Lions de l’Atlas ont produit du jeu, se sont montrés entreprenants et ont finalement été récompensés par une victoire méritée. Ce match a cependant rappelé que l’efficacité offensive demeure la clé pour transformer une domination en succès incontestable.

Quant à la Côte d’Ivoire, sa défaite face à l’Allemagne illustre également cette réalité. Les Éléphants ont rivalisé avec une équipe allemande pourtant redoutable, mais le manque d’efficacité dans les moments décisifs a fait la différence. L’Allemagne a frappé quand il le fallait, tandis que la Côte d’Ivoire a laissé passer ses chances.

Ces rencontres démontrent qu’il n’existe plus de fossé immense entre les équipes africaines et les autres grandes nations du football. Le défi est désormais ailleurs : apprendre à convertir les occasions, à faire preuve de sang-froid et d’efficacité dans la surface adverse. Le réalisme est souvent ce qui sépare une belle prestation d’une victoire historique.

Le Sénégal doit particulièrement tirer les enseignements de sa rencontre contre la France. À quelques jours du match crucial face à la Norvège, le sélectionneur Pape Thiaw et son staff doivent travailler sans relâche cet aspect du jeu. Car si l’attaque norvégienne est redoutable, sa défense apparaît prenable. Avec davantage d’efficacité devant le but, les Lions ont les moyens de se relancer et de démontrer que le football africain est prêt à franchir un nouveau palier sur la scène mondiale.