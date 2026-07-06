Diomaye prépare sa propre formation politique, l’APR conteste les ralliements

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé son intention de transformer la coalition Diomaye Président en un parti politique. Cette déclaration a été faite lors d’une audience accordée à 306 maires venus des quatorze régions du Sénégal.

Selon le chef de l’État, cette initiative vise à doter la majorité présidentielle d’une organisation plus structurée afin de mieux défendre, porter et vulgariser les actions du président de la République et de son gouvernement.

Cette annonce est perçue par plusieurs observateurs comme une étape majeure dans la consolidation du pouvoir présidentiel. En se dotant d’un appareil politique propre, Bassirou Diomaye Faye chercherait à renforcer son autonomie politique tout en élargissant sa base de soutien.

L’initiative suscite toutefois une vive polémique. L’Alliance pour la République (APR) conteste les chiffres avancés concernant le soutien de 306 maires et dénonce ce qu’elle considère comme une opération de communication politique. La Chambre des élus de l’APR parle même de « manipulation politique » et rejette l’idée d’un ralliement massif de ses responsables.

Cette annonce ouvre ainsi une nouvelle phase de recomposition du paysage politique sénégalais, à l’approche des prochaines échéances électorales.