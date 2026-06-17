Haute Cour de justice : Moussa Bocar Thiam conteste l’information sur un mandat d’arrêt international

XALIMANEWS: L’ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Moussa Bocar Thiam, a réagi aux informations relayées par plusieurs médias faisant état d’un mandat d’arrêt international qui aurait été décerné à son encontre par la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice.

Selon ces informations, cette mesure judiciaire s’inscrirait dans le cadre d’une enquête portant sur la gestion du Parc des technologies numériques (PTN).

Interrogé par le quotidien L’Observateur dans sa parution de ce mercredi, l’ancien ministre a exprimé sa surprise face à cette annonce.

« Je suis moi-même étonné par cette information selon laquelle un mandat d’arrêt international m’aurait été décerné », a déclaré Moussa Bocar Thiam.

À ce stade, aucune communication officielle de la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice n’est venue confirmer publiquement cette information. Les réactions et développements autour de ce dossier sont donc attendus dans les prochaines heures.