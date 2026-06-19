Pape Cheikh Diallo face au juge : « Je me porte bien »

XALIMANEWS: L’animateur de la TFM, Pape Cheikh Diallo, a quitté temporairement la prison de Rebeuss jeudi pour comparaître devant le juge d’instruction du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye.

Selon le quotidien Libération dans sa parution de ce vendredi 19 juin, l’animateur n’a finalement pas été interrogé sur le fond du dossier, contrairement à plusieurs de ses co-mis en cause qui sont entendus par le magistrat instructeur depuis plusieurs semaines.

D’après le journal, cette convocation était liée à une évaluation médicale complète ordonnée par le juge chargé de l’enquête. Des informations parvenues au magistrat laissaient entendre que Pape Cheikh Diallo aurait refusé de se soumettre à cet examen.

Une affirmation que l’animateur a catégoriquement rejetée. Citée par Libération, sa déclaration se veut rassurante quant à son état de santé : « Je vais bien, mangui sante… », a-t-il assuré