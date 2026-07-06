Haschich : le fils présumé d’un ministre déféré au parquet et placé sous mandat de dépôt

XALIMANEWS: Le poste de police de Diamaguène Sicap-Mbao a procédé à l’interpellation d’un jeune homme en possession d’un képa de haschich lors d’une opération menée dans la nuit du vendredi 3 juillet.

Le suspect, identifié sous les initiales S. Ba, âgé de 24 ans, a d’abord refusé de révéler l’identité de son père au cours de son audition.

Les investigations des enquêteurs ont toutefois permis d’établir que le mis en cause serait le fils de Cheikh Oumar Ba. Réentendu par les policiers, S. Ba a finalement déclaré que le ministre est son père biologique.

Poursuivi pour détention et usage de haschich, le jeune homme a été placé en garde à vue avant d’être présenté, ce lundi, au procureur près le parquet de Pikine-Guédiawaye. À l’issue de son défèrement, il a été placé sous mandat de dépôt et devra comparaître en flagrant délit devant le tribunal, sauf modification du calendrier judiciaire.

Selon les informations rapportées par Seneweb, l’affaire est désormais entre les mains de la justice.