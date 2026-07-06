Birkelane : 22 vaches meurent après avoir consommé des pousses de sorgho

XALIMANEWS: Vingt-deux vaches ont trouvé la mort, samedi, dans le village de Ngouye, situé dans le département de Birkelane, après avoir consommé des pousses de sorgho, selon les services de l’élevage.

Les premières investigations menées par le service départemental de l’élevage indiquent que les animaux ont brouté dans un champ de sorgho situé dans la commune de Ndiognick avant de succomber à une intoxication.

D’après le chef du service départemental de l’élevage, Samba Thioye, ces jeunes pousses peuvent contenir une forte concentration d’acide cyanhydrique, une substance particulièrement toxique susceptible de provoquer une intoxication aiguë et une mort rapide chez les bovins.

Face à cette situation, les services vétérinaires ont recommandé l’incinération des carcasses afin d’éviter tout risque de propagation sanitaire. Parallèlement, une surveillance sanitaire renforcée a été mise en place sur le reste du troupeau afin de détecter rapidement tout nouveau cas.

Les autorités appellent enfin les éleveurs de la zone à redoubler de vigilance et à empêcher leurs animaux d’accéder aux champs de sorgho, le temps d’écarter tout risque d’intoxication.